Kiko Matamoros elige una cerveza antes que a su novia

"Tengo un ángel a mi lado y no suelto la botella, no se me vaya a escapar... la cerveza, por supuesto". Es uno de los últimos mensajes que ha subido a Instagram Kiko Matamoros acompañado de una fotografía en la que su novia, Marta López, posa junto a él buscando su atención mientras Kiko mira a cámara impertérrito y sin soltar su bebida, que parece soldada a su mano. Él mismo, en tono jocoso, por supuesto, se da cuenta de la instantánea y es el primero en reconocerlo.

Makoke entra en escena

Algunos colaboradores de la prensa rosa han hecho hincapié en el comentario tan desafortunado y desagradable que ha hecho el televisivo Matamoros, si bien por todos es sabido el amor que le profesa a su novia, bromas aparte. Sin embago, muchos han utilizado como excusa este post para desahogarse contra él y mostrar su apuesta por Makoke: "Qué envidioso eres, como viste ayer a Macoque feliz con su novio hoy sales tú con tu chiste".

Una vez más, algunos seguidores vuelven a la carga por la "falta de naturalidad" de las imágenes que cuelgan, la mayoría, contra ella y su "postureo".