La edad y estatura reales de Kiko Matamoros: años de sobra para estar jubilado

Kiko Matamoros sigue al pie del cañón en todos los aspectos de su vida, personal y profesional. Es uno de los colaboradores de la prensa del corazón más cotizados y, además, mantiene una relación estable con la joven Marta López. Muchos han aludido a que Matamoros está mayor para esos dos pilares de su vida: el trabajo -ya que ya tiene edad de estar jubilado- como en el amor, al estar con una mujer 40 años más joven que él.

Pero, ¿qué edad tiene el polémico colaborador de televisión?

Cumple uno más a finales de año

Kiko Matamoros nació un 27 de diciembre de 1956 en Madird, es decir, aún no ha cumplido los 68 años. Mide 1,91 centímetros.

Conoció a Marta López en un club nocturno y el flechazo fue instantáneo, según ha contado la propia Marta López, que fue la primera en dar un paso al frente para conocer al colaborador.

Su estado actual junto a su novia Marta

"Tengo un ángel a mi lado y no suelto la botella, no se me vaya a escapar... la cerveza, por supuesto". Es uno de los últimos mensajes que ha subido a Instagram Kiko Matamoros acompañado de una fotografía en la que su novia, Marta López, posa junto a él buscando su atención mientras Kiko mira a cámara impertérrito y sin soltar su bebida, que parece soldada a su mano. Él mismo, en tono jocoso, por supuesto, se da cuenta de la instantánea y es el primero en reconocerlo.