Blanca Romero y Álvaro Muñoz Escassi, en Colombia

Mucho se está hablando sobre que Blanca Romero podría ser la misteriosa mujer con la que el jinete Álvaro Muñoz Escassi ha sido visto de vacaciones en Colombia. Casualidades de la vida, resulta que la exmujer de Cayetano Rivera también ha compartido en sus redes sociales fotos en el país en el mismo espacio de tiempo, lo que ha hecho despertar la suspicacia de quienes tratan de averiguar la identidad de la nueva acompañante del hombre de moda. Ambos son buenos amigos y, de hecho, ella ha contado que tuvieron algún encuentro íntimo entre ellos que no llegó a ser relación porque se acabó pronto.

Ambos volvieron a reencontrarse en MasterChef Celebrity y afianzaron aún más su relación.

¿Están juntos?

Con un gran sentido dle humor, Blanca Romero responde a las preguntas, consciente de que los rumores sobre que están juntos existen. Lo ha hecho con este texto y a través de su Instagram: "¡Alvarín, amigo! ¿Dónde estás? Que dicen que estamos juntos en Cartagena pero yo no te veo... en qué isla estás que voy nadando". De este modo, zanja la polémica y añade que "por muy poco no he tenido el placer de encontrarme aquí con mi gran amigo".

El propio Álvaro ha compartido esta aclaración de Blanca para no dar más bombo al asunto y dejar a la modelo libre del entramado. La también actriz pasa sus días de vacaciones con su hijo.