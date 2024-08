Los motivos por los que Álvaro Muñoz Escassi irá a juicio

Los episodios de amor de Álvaro Muñoz Escassi han terminado por llevarle a pasar por los juzgados. El motivo viene de la mano de su separación con María José Suárez tras conocer que mantuvo una relación abierta con una mujer transexual con la que le fue infiel a la modelo. Ahora, la popular Valeri le pide una determinada cantidad de dinero por sus relaciones íntimas mientras que Escassi se niega a pagar esta cuantía al entender que no fue una contratación de un servicio sino un acto libre de los dos.

El problema se solucionará en los juzgados mediante un juicio rápido. Antes, el jinete tendrá que recoger pruebas para entregárselas a la jueza. "La jueza ha dicho que hay una semana para que Escassi reúna las pruebas que no tenía para demostrar el supuesto delito de extorsión por parte de Valeri", explicó Omar Suárez en TardeAR.

Una zamorana nueva en escena habla de él

La zamorana Marisa Sandoval ha sido la última mujer en acudir a un plató para hablar del jinete. Conoce a Escassi desde hace años tras encontrarse con él en un cumpleaños privado de un amigo en común. Intercambiaron teléfonos y han hablado en diferentes puntos de su vida. Se lo han pasado bien juntos pero "nunca ha sido nada serio, no podemos llamarlo relación porque no lo fue", ha dicho en el programa de TeleCinco. No obstante, reconoce que "tiene un poder de seducción increíble con las mujeres porque es educado, tiene labia y sabe conquistar, aparte que tiene un buen físico, es divertido y sabe estar", ha dicho sobre él.