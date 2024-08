Los duros comentarios hacia las últimas fotos de María José Suárez: "Los cuernos al sol"

Lo que iban a ser -y son- unas fotos maravillosas realizadas por su hijo se han convertido en la oportunidad para muchos "haters" de dar a María José Suárez donde más le duele. La modelo ha publicado unas fotos realizadas por su hijo Elías con la intención de "tener un montón de likes", le dijo el pequeño. Sin embargo, "yo no sé si mi hijo conseguirá el objetivo pero para mí son, sin duda, las fotos más bonitas de este verano", ha dicho Suárez muy orgullosa de las imágenes que le ha dedicado su hijo.

Desde luego que visitas han tenido las fotos, pero quizá con reacciones que no son las que María José Suárez esperaba.

Reacciones

"Buscando los cuernos al sol", ha dicho al poco tiempo de subir la foto un usuario de Instagram. No obstante y, aunque la modelo no ha contestado a la perlita, muchos han salido en su defensa atacando el comentario y a su autor: "Y tú busca tu cerebro", "Tenéis una maldad para hacérosla mirar", "Ponte crema en la azotea" o "Ya tenemos al tontito del mes" han contratacado la burla, si bien algunos otros seguían dándole la razón: "Pues no ha hecho más que decir la verdad".