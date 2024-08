Marea de críticas a Tania Llasera por lo que dice sobre las "mataciones" de verano: "Pobrecita..."

El selfie de Tania Llasera aparentemente feliz, posando de espaldas al mar, con el pelo revuelto por el aire y aparentemente en un entorno idílico no es más que lo que ella misma ha calificado como una foto "para aparentar tope buenismo de vacaciones cuando en realidad estás de las mataciones hasta el moño y quieres jersey y rutina ya". Claro, quienes no tienen vacaciones, ni mar ni playa esta confesión ha dolido. Y mucho.

No hay más que ver la lluvia de críticas recibidas en su perfil de Instagram a raíz de la declaración de intenciones.

"Cuántos quisieran"

Las reacciones han sido muchas, diversas y, algunas de ellas, expresinoes de verdadero cabreo. "Nos quejamos de todo, de verdad... cuántos no tenemos poder adquisitivo para ir de vacaciones". Eso mismo respalda otra mujer, porque "no sabéis la suerte que tenéis" y "lo afortunada que eres por estar harta de vacaciones, yo de lo que estoy harta es de trabajar todo el verano". Algunos van más allá y se fijan en la palabra "rutina", rascando conel significado real de la frase: "¿Con rutina quieres decir hijos en el colegio, no?". Y es que "hija, siempre estás mal, estés donde estés". A lo que otro añade "normal que estés cansada... si trabajaras apreciarías las vacaciones".

No obstante, no todo son reacciones negativas. Hay muchos seguidores que empatizan con ella y la entienden a la perfección. "Todo cansa".