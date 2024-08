Gabriela Guillén, de masajista a escritora: "Algo pondré de Bertín..."

Gabriela Guillén ha tomado una decisión que ha dejado ojiplático al mundo del corazón entero. La masajista ha decidido escribir sus memorias, algo que sorprende primero, por su edad, y segundo porque poco se conoce del currículum de la joven a excepción de ser la madre del hijo de Bertín Osborne, el que podía ser el centro de este nuevo trabajo. Sin embargo y, lejos de lo que pudiera parecer a primera vista, el objetivo no es otro que "ayudar a otras mujeres que pasen por lo que he pasado yo". Está previsto que antes de que acabe el año el libro haya salido ya a la luz, algo que seguro no gustará al cantante.

"Algo pondré..."

Un libro en el que lleva tiempo inmersa y que podría ver la luz antes de que acabe el año. Y aunque ha asegurado que no hablará de su fallida historia de amor con el cantante, sí ha adelantado que "contaré mi vida que no ha sido nada fácil y detallo lo que sufre una mujer en todos los aspectos". "Voy a escribir sobre mi embarazo, cómo me he sentido, sobre mi hijo... Es algo muy, muy importante para mí aunque no voy a centrar en escribir el libro en mi relación con Bertín, es parte de mi vida y seguramente pondré algo" ha confesado en declaraciones al programa 'Así es la vida'.

Encuentro padre e hijo

Al parecer, Bertín Osborne no conoce todavía a su hijo. Según la paraguaya, "todo sigue igual hasta que se acabe el procedimiento". Cada vez que habla deja en evidencia que su relación con el artista en ninguna y que no mantienen ningún contacto con el cantante desde el pasado 12 de junio, cuando llegaron a un acuerdo para emitir un comunicado anunciando que Osborne asumía la paternidad de su hijo.

Gabriela no oculta que tiene la esperanza de que tarde o temprano el pequeño conocerá a su padre: "Todo llega, todo llega. Todo a su momento". "Todo tiene su tiempo, hay que dar tiempo al tiempo" ha apuntado, confiada en que finalmente Bertín y su hijo tendrán relación aunque ha evitado responder si se ha interesado por el bebé en este tiempo.