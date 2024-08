La desorbitada cantidad de dinero que se ha llevado un concursante en "La ruleta de la suerte" tras resolver un panel en tres segundos

‘La ruleta de la suerte’ es uno de los concursos que más dinero reparte a diario. A pesar de no contar con un bote espectacular, raro es el concursante que no consiga llevarse un pellizquito para casa. Pero precisamente un pellizquito no es lo que se ha llevado Javier, el último concursante en pasar al panel final en el día de ayer, martes 6 de agosto.

El chico, que ha ocupado el atril amarillo durante todo el programa, ha contado al inicio del programa que estaba estudiando el último año de ‘Empresa y tecnología’ y que le gustaría llevarse algo de dinero para poder hacer el viaje de carrera junto a sus compañeros. Además, el chico se ha declarado fan total del programa, calificando el momento de sentarse a ver el programa como “el mejor del día”.

El joven de Majadahonda ha hecho un programa espectacular, dejando a sus compañeros bajo mínimos. De hecho, antes de pasar a la gran final, ha conseguido llevarse el panel con bote, sumando la cantidad de su marcador total en 6.375€. Y aún le quedaba un último panel en la ruleta final.

Tras darle una pista bastante clásica en el programa como son los “tres sinónimos”, con las letras que le facilita el espacio más las escogidas por él, ha podido ver fácilmente la solución, muy relacionada con el mar: “Fondear, anclar y amarrar”. Y no solo lo ha resuelto, sino que lo ha hecho en tal solo 3 segundos.

Al resolver el panel, Jorge Fernández ha revelado el gran premio que ha conseguido Javier. Y aunque no ha sido el gran premio del coche del programa, sí ha sido una cantidad de dinero bastante elevada: 3.500€. Sumados a los que ya tenía, el paso de Javier por el formato de Atresmedia se ha saldado con 9.875€, una de las cantidades más elevadas de los últimos meses.