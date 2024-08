El vídeo de Santiago Abascal dando el biberón a su último hijo que se hace viral

"¿Tienes sueño, Santi?", le dice entre risas Lidia Bedman, la mujer de Santiago Abascal, a su marido. Y él responde: "Hombre, como para no tenerlo... todos los biberones se los tengo que dar yo". Tan solo estas dos frases y unos pocos segundos de vídeo han sido suficientes para que la imagen con el pequeño Hernán, el quinto de ambos, haya desatado todo tipo de comentarios entre los usuarios de Instagram, donde ella ha subido la estampa.

Con una camiseta muy estudiada con la bandera española y el texto "España Siempre", Abascal aparece en un jardín mientras le da el biberón a su nuevo hijo. Mientras bosteza, su mujer le hace la broma, que muchos han interpretado como "algo forzadísimo para que todos veamos que de machista no tiene nada". Y es que otros se han servido del vídeo para callar bocas: "Para que luego digan que eres machista"... como si un machista no pudiera dar el biberón.

La lactancia

A muchos lo que le ha sorprendido no es que sea el padre del niño el que le dé el biberón, algo más que superadísimo en la sociedad, sino que se alimente de leche que no sea materna. La corriente pro lactancia ha saltado al ruedo digital para pedir explicaciones: "¿Pero por qué no le da el pecho?".

La respuesta "porque no le da la gana" ha sido la que más se puede encontrar entre los comentarios del vídeo, si bien en varios puntos se aclara que padece una fuerte mastitis que le impide practicar la lactancia con su último hijo.