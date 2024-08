Kiko Rivera sorprende con un anuncio que despierta las alarmas: Me voy corriendo a Sevilla"

Kiko Rivera se encuentra dedicado de lleno a la música, donde ha encontrado su vía de escape para aliviar sus problemas personales y familiares. Hay que recordar que con su madre, Isabel Pantoja, no solo no se habla sino que su relación es muy mala y casi inexistente. Mientras, todo el verano se lo ha pasado de gira en gira pinchando en verbenas donde lo ha dado todo. En mitad de este ambiente laboral, el DJ ha hecho un anuncio por sus redes sociales que ha sorprendido a muchos: "Tengo una reunión súper importante, me voy para Sevilla".

¿De qué se trata?

Al parecer, todo está relacionado con la música y un nuevo proyecto en el que se va a embarcar para seguir abriéndose camino.

Cerca de la reconciliación

Todo esto surge con los rumores de acercamiento con su madre disparados, aunque no por arreglar sus diferencias. Isabel Pantoja parece haber llegado a un acuerdo con su hijo por la venta de 'Cantora'. Y es que la situación económica de la familia no es un secreto para nadie y ya han surgido varias informaciones que apuntan a la necesidad de vender estos terrenos para aliviar las penurias económicas de la tonadillera.

Según apunta el conocido medio digital ‘Informalia’, Isabel Pantoja habría ofrecido dos millones de euros a Kiko Rivera para comprar su parte de la finca. Un precio que él estaría dispuesto a aceptar siempre y cuando no quedaran deudas. El famoso terreno está situado entre Media Sidonia y Vejer, cuenta con 500 hectáreas, tiene bodegas, huerta, piscina, pozos, cuadras de caballos, plaza de toros y hasta una pequeña plaza de toros.