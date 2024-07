El novio de Anabel Pantoja responde sobre su supuesta infidelidad

Sigue el culebrón del verano sobre la presunta infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja. El padre de la niña que espera la sobrina de Isabel Pantonja ha respondido ante una nueva aparición pública de María Ángeles, su supuesta amante en 'Ni que fuéramos'. "Esta chica va a ser denunciada", asegura. De momento, Anabel ha puesto tierra de por medio para tratar de desconcectar de los rumores.

La joven, procediente de Almodóvar del Río (Córdoba), ha contado en el programa de María Patiño que ambos acordaron verse en un pantano la noche del 6 de octubre. ''Recibí un mensaje de él por Instagram preguntándome si estaba en Almodóvar. Yo le dije ''vente''. Para mí fue algo muy normal'', ha comentado. ''Me fue a buscar a mi casa y fuimos al pantano. Nos besamos y lo pasamos muy bien'', ha agregado y además ha aclarado que su relación nunca fue a más de esos encuentros.

Además, María Ángeles ha afirmado que David Rodríguez le pidió que borrara todo el contenido que les relacionara. ''Me dijo que borrara las conversaciones'', ha expuesto y se ha declarado arrepentida: ''No tendría que haber abierto la boca y confiado en tanta gente. Si hubiera querido hacer daño, lo hubiese hecho en su momento. Yo no quería hacerle daño a él'', aseguraba.

Por último, María Patiño le ha comentado que desde el entorno de David aseguran que la joven está tan obsesionada con él hasta tal punto de pagar cualquier cosa. ''Él se sintió un 'toy boy' contigo'', comentaba la presentadora. ''Yo le llamaba así porque físicamente es una fantasía. Yo nunca le he pagado nada para tener relaciones con él'', ha contado ella.

David Rodríguez tomará medidas legales

David Rodríguez y Anabel Pantoja se encuentran en la República Dominicana desconectando de las habladurías. Sin embargo, Belén Esteban ha revelado que el novio de Anabel se ha puesto en contacto con ella. ''Buenas Belén, soy David de Anabel. Me he puesto en contacto con mi abogado para denunciar todas esas mentiras. Necesito un segundo para hablar contigo y con el director del programa para informar que esa chica va a ser denunciada y el asunto va a ser judicializado'', han sido las palabras que ha enviado el novio de la sobrina de Isabel Pantoja a la colaboradora.