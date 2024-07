El sorprendente cambio físico de la actriz que interpretaba a Aidita en "Aida"

'Aida' fue una de las series más exitosas de la televisión de la década de los 2000. Lo que nació como un spinf off de ‘7 Vidas’ acabó convirtiéndose en todo un fenómeno que marcó a una generación. La serie protagonizada por Carmen Machi tuvo 10 temporadas y estuvo en antena desde 2005 hasta 2014.

La ficción que narraba la vida de Aída en un barrio obrero de Madrid lanzó al estrellato la carrera de actores como Paco León, Eduardo Casanova o Ana Polvorosa y dio a conocer otros nombres como el de Sanseverina Lazar, ‘Aidita’.

La joven actriz apareció por primera vez en la sexta temporada de la serie para terminar participando en más de 70 episodios. Aidita llegó tras la marcha de Carmen Machi de ‘Aída’ para interpretar a su nieta.

Sanseverina Lazar fue un personaje recurrente de la ficción de Telecinco hasta su final en la temporada 10. Entró en la serie con menos de 10 años, y ahora acaba de cumplir 24.

Sanseverina Lazar / Redes

Desde su paso por Aida no ha vuelto a trabajar en ningún proyecto como actriz y se retiró de las cámaras, pero centró su carrera en estudiar Arte Dramático y poder seguir cumpliendo su sueño. "Trabajar en ‘Aída’ me enseñó a querer más esta profesión. Es un personaje que no se parece mucho a mí y, al empezar desde tan pequeña, he evolucionado muchísimo", confesó en una de sus últimas entrevistas.