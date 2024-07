Carla Barber niega haber tenido un romance con Álvaro Muñoz Escassi

Disfrutando de uno de los momentos más tranquilos en su vida, hacía mucho tiempo que no veíamos a Carla Barber... y es que desde que se convirtió en madre de sus dos hijos y después de sus sonadas ruptura sentimentales, la doctora se ha cuidado de aparecer ante los medios de comunicación.

Sin embargo, estas últimas semanas su nombre ha sonado con más fuerza que nunca porque se le ha relacionado con Álvaro Muñoz Escassi y ayer pudimos preguntarle qué hay de verdad en esto. Completamente sorprendida por la noticia: "¿Cómo?" negaba la mayor: "¿Yo? No, no, nunca he estado con él, vamos que no, no tengo ni idea, no me intentes mezclar que yo estoy muy tranquila con mi vida".

Eso sí, derrochando su profesionalidad, sí que nos respondía que si el jinete fuera a su clínica de medicina estética sí le atendería porque "yo atiendo a todo el mundo que viene".

En cuanto a cómo está su relación con Laura Matamoros, nos confesaba que "bien" y dejaba claro que entre ella sigue habiendo amistad, aunque no se dejen ver juntas: "Siempre hemos tenido una relación de amistad y la seguimos manteniendo, que no se vean las cosas en redes no significa que no existan"

Y es que a pesar de que hubo un distanciamiento entre ellas, Carla nos aseguraba que "siempre le deseo lo mejor, es alguien a quien tengo mucho cariño y la veo muy bien".

Por último, nos desvelaba que sigue estando soltera y de momento no quiere enamorarse: "Creo que llega cuando menos te lo esperas, de momento no lo espero", desvelando que "llevo bastantes meses sola y estoy muy bien sola".