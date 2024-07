El "ojo pez" de Nagore Robles: "Eso no es normal y es peligroso"

Nagore Robles es muy activa en redes sociales. Tanto que publica todas las anécdotas que le ocurren durante su día... incluso cuando va al dentista y la anestesia le afecta tanto que "me he quedado como un pescado, con un ojo de pez que no puedo cerrar", bromea. En realidad, "me río pero esto es horrible, en serio, no me había pasado nunca". De hecho, muchos de sus seguidores se lo advierten a la exnovia de Sofía Cristo: "Cuidado con eso que puede ser peligroso".

El fuerte efecto de la anestesia le ha provocado una reacción en los músculos de su ojo izquierdo que le impiden cerrarlo, con todo lo que ello conlleva: ojo seco, molestia y sensación muy desagradable por no poder pestañear, básico para la salud ocular.

Durante el vídeo, se ve a la comunicadora e influencer salir del dentista, meterse en el coche y caminar por la calle "en busca de un parche para poder cerrarlo", ya que su ojo estaba tan seco "que hasta se me pegan las pestañas, tengo que hidratarlo y echarme gotas porque no puedo seguir así", comenta ante la exposición continuada de su ojo al ambiente sin lágrimas.

"Ciérrate", le dice al ojo entre risas, mientras asegura que "voy a ver si encuentro una tienda de piratas para encontrar un buen parche".

¿Cuántas veces pestañea el ser humano?

Durante un día normal, puedes parpadear en torno a 15 veces por minuto sin que te des cuenta. Al menos esa es la media de unos ojos saludables. Pestañear es necesaria para segregar glándulas lagrimales que ofrecen a nuestros ojos lubricante para mantenerlos sanos. Es el párpado a través de ese pestañeo el que distribuye el líquido por todo el territorio ocular.