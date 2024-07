Alejandra Rubio, embarazada, ahora quiere ser actriz

El embarazo de Alejandra Rubio no impide en absoluto que la hija de Terelu Campos siga adelante con sus proyectos profesionales. Es por todos sabido que, aunque parece haber encontrado su sitio delante de las cámaras de televisión, lo que ella quiere es ser actriz. Nunca, hasta ahora, se había visto ningún trabajo de ella metida en un papel de actriz y el programa Fiesta ha sacada a la luz sus primeros pinitos. En realidad, no se trata de un papel cinematrógrafico como tal y el papel que recrea es sencillo: hace de sí misma. Hablamos, más que de interpretación, de publicidad pura y dura.

Noticia sobre Alejandra Rubio en Fiesta / Telecinco

Aún no puede verse públicamente

El vídeo aún no puede ser emitido en ningún problema de televisión, a la espera de su lanzamiento oficial, pero muchos lo han visto ya de puertas para dentro. La primera en reaccionar ha sido la periodista Mónika Vergara, quien ha sido muy dura: "Saber leer no es suficiente", apunta, al entender que "mucha experiencia no tiene y el texto no le favorece nada de nada".

Un spot publicitario

El anuncio publicita un hotel del sur de España donde se interpreta a sí misma. Todos se han quedado con cara de póker tras ver su "debut" y el único que ha dado la cara por ella ha sido precisamente Kike Calleja, muy amigo de toda la familia: "Es que si pusieran nuestra primera vez en un plató pues...".