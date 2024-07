Merche desata polémica por su deuda astronómica con Hacienda: "Mucha guerra que dar"

El pasado 30 de junio Hacienda hacía pública la lista anual de morosos, en la que este año figuran 6.076 nombres, entre los que como no podía ser de otro modo, encontramos a muchos rostros conocidos, como Patricia Conde, José Luis Moreno, Makoke o Paz Vega, que deben más de 600.000 euros al fisco.

También aparece la artista Merche, cuyo nombre real es Mercedes Trujillo Callealta. La primera vez que irrumpió en esta lista en la que nadie querría estar fue en 2016 por una deuda con la Agencia Tributaria de un millón de euros, como se le notificó en octubre de 2015. A pesar de que ha logrado rebajar la cantidad en más de 100.000 euros, todavía debe 856.737,39 euros, la misma cantidad que en 2022.

Ajena a su presencia en la lista de morosos, la cantante gaditana ha reaparecido durante las fiestas del Orgullo en Madrid y, visiblemente molesta, ha evitado hablar de la elevada deuda que tiene con Hacienda. "No sé ni de qué hablas ni de qué es o que es la verdad es que no. Al final ves… da igual…" ha reaccionado muy enfadada, cortando de raíz una entrevista en la que se había sincerado sobre su vida personal y en la que tuvo un recuerdo muy especial para Mila Ximénez, a la que confiesa que sigue dedicando su tema "Si te marchas" en cada uno de sus conciertos.

Tras 22 años de carrera musical y de ser la autora de temas que se han convertido en himnos -como el que la desaparecida colaboradora cantaba en 'Sálvame', 'Eras tú', 'No me pidas más amor' o 'Abre tu mente'- Merche asegura que todavía le quedan muchos sueños por cumplir: "Yo soy muy soñadora, me encanta siempre tener proyectos diferentes y bueno, cosas diferentes por hacer en mi carrera. Todavía me queda mucha guerra que dar, muchas canciones por componer y muchos proyectos". Entre ellos, como nos cuenta, "trabajar en un musical o hacer un dueto con Ed Sheeran, soñar es maravilloso, me encantaría hacer un millón de cosas".

Soltera y sin compromiso, nada se sabe de su vida privada desde su ruptura con el exgran hermano Arturo Requejo en 2020 tras 7 años de relación. Como confiesa, "Yo no vivo de eso. Si tienes una relación con alguien conocido y sale a la luz, qué le vamos a hacer, es parte de mi trabajo, siempre me lo he tomado bien". "Yo soy conocida por mi trabajo. Si hablamos de mi gira, de mis discos, de mis logros en la música, de mis canciones, estupendo, pero por otro lado lo que es la parte personal, no la oculto, pero tampoco voy a entrar a hablar de ello" asegura.