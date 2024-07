Sonsoles Ónega se sincera sobre su estado de salud: "Mi resistencia tiene límite"

Viviendo uno de sus mejores momentos personales con 'Y ahora Sonsoles', hace unos días pudimos hablar con Sonsoles Ónega en los Premios Merca2 2024 y nos confesaba que está saboreando una etapa muy dulce. Acompañada por su pareja, la presentadora confirmaba que estaba "muy contenta de que me acompañe".

En cuanto al momento profesional que vive, la escritora nos desvelaba que "ha sido un año muy exigente, pero no me quejo en absoluto de los resultados, ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, lo dije cuando arrancó, tenemos una competencia entre los grandes de la televisión y hemos acabado bien, con muchas ganas para el año que viene".

Con los pies en el suelo, Sonsoles nos confesaba que "yo no le pido a la vida, que me sea conservada como hasta ahora, lo más valioso es tener salud para ir con todo" ya que "este año he descubierto que mi resistencia tiene límite y he llegado a padecer el agotamiento crónico pero bueno, con eso es suficiente".

Por último, le preguntábamos sobre cómo vivió el X aniversario del Rey Felipe VI debido a su cercanía a la Familia Real por su amistad con la Reina Letizia. Muy discreta en este aspecto, aseguraba que "como una ciudadana que asistió con emoción a los 10 años de esta jefatura del estado de la que tenemos muchos motivos para estar orgullosos y como periodista lo contamos, para mí estuvo muy bien, a mi juicio".

Y es que se siente orgullosa de los reyes que tenemos porque "la garantía de la continuidad de esta monarquía constitucional y parlamentaria es la Princesa de Asturias... y a todos se nos cae la baba, no es una excepción".