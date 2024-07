La reconciliación más mediática e inesperada: "Si me lo hubiera pedido está claro que habría ido"

Este miércoles Antonio Rossi revelaba en 'Vamos a ver' que Anabel Pantoja había llamado a Kiko Rivera e Isa Pantoja ante el delicado estado de salud de Isabel Pantoja -coincidiendo con su ingreso de varias horas en un hospital de Córdoba el pasado viernes- para pedirle a sus primos que por favor se pusiesen en contacto con su madre y se produjese el ansiado acercamiento familiar. Una conversación que habría sido tensa y en la que tanto el Dj como su hermana se habrían negado a pesar de los esfuerzos de la influencer para que la artista y sus hijos acerquen posturas tras más de un año sin ningún tipo de relación.

Una información que la propia Anabel negaba muy enfadada horas después tanto en 'TardeAR' como en sus redes sociales, asegurando que "no he llamado a nadie para pedir nada". "Es lamentable que os sigáis inventando toda la película que queréis" estallaba.

Mientras tanto, Rossi continúa manteniendo su información y este jueves se ha reafirmado en que, aunque los protagonistas lo nieguen, Anabel se puso en contacto con sus primos para que llamasen a su madre. Algo que fue iniciativa de la sobrina de la cantante, ya que como ha asegurado ni Isabel ni Agustín Pantoja se lo pidieron ni lo sabían.

Sin embargo, Isa Pantoja ha intervenido por videollamada en 'Vamos a ver' y ha negado al periodista, mantiendo que su prima no la llamó y mucho menos le pidió que llamase a su madre: "No me ha llamado. Hace muchísimo que no hablo con ella por teléfono porque nos comunicamos por Whatsapp para contarnos cosas del embarazo y eso. Me hace gracia porque el 95% de las veces la información de Rossi es verdad, pero esto no es así" ha asegurado, afirmando que en esta ocasión "se la han colado pero bien" a su compañero.

Sí ha reconocido que, a raíz de que el viernes pasado se contase en 'Así es la vida' que su madre había ingresado de urgencia en un hospital de Córdoba, y preocupada ante la posible gravedad en el estado de salud de la cantante, fue ella quien se puso en contacto con Anabel: "Hablé con ella y le pregunté yo y ella tampoco sabía nada". "A los dos días me dijo que estaba todo bien, que había hablado con mi madre y que no tenía por qué preocuparme" ha añadido, insistiendo en que su prima no le dijo nada y tampoco le contó que su progenitora ya tenía teléfono para que pudiera llamarla. "Me entero ahora de que vuelve a tener teléfono" ha confesado.

Muy sincera, Isa ha admitido que si Anabel le hubiese pedido que llamase a Pantoja para iniciar ese acercamiento sí lo hubiese hecho: "Si me lo hubiera pedido sería porque pasase algo grave y está claro que hubiera ido". "Pero dije hace tiempo que iba a ser consecuente, que iba a hacer mi vida y a decir lo que pienso. Mentí una vez para protegerla -cuando Kiko sufrió un ictus y dijo que se había enterado por su madre cuando en realidad no fue así- pero mañana os voy a enseñar una cosa para que veáis que no estoy mintiendo" ha anunciado, sin revelar qué mostrará en el plató de 'Vamos a ver' para demostrar que no es verdad la información de Rossi, que ha seguido reafirmándose en lo que ha contado.

"Desde aquí digo públicamente que si mi madre me llama, o Anabel, o mi hermano, o esta señora que no me acuerdo el nombre, Mariló, me dicen que tu madre está mal y quiere hablar contigo, yo obviamente voy a ir, eso 100%, porque yo no soy la persona que ha decidido no hablar con ella. Ha sido ella la que ha decidido sacarme de su vida tanto a mí como a mi hijo. Si me llama iría, otra coa es que yo la vaya a buscar" ha asegurado, confesando que no sabe lo que haría su hermano.