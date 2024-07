Guerra abierta entre Gabriela Guillén y Bertín Osborne: "Exigiré sus derechos económicos"

A Bertín Osborne le llueven las malas noticias. Aunque a él le encantaría ser transparente en su vida personal, cada vez que Gabriela Guillén, la madre de su hijo, habla es para dejarle en feo.

Desde que se conoció que Gabriela Guillén, la que comenzó siendo una amiga especial, se había quedado embarazada todas las miradas se pusieron sobre él, sobre todo desde que confesó que no tenía pensado hacerse cargo del pequeño antes de someterse a unas pruebas de ADN. Hace unas semanas el presentador decidió rectificar y finalmente emitió un comunicado conjunto en el que anunciaba que se arrepentía de la decisión tomada y que finalmente sí se haría responsable del hijo de Gabriela Guillén, pero la tranquilidad parece que todavía no va a llegar a su vida.

Ella ha hablado a través del programa de televisión "Espejo Público" y asegura que "desconocía que Bertín Osborne tuviera una citación para hacerse la prueba de paternidad", una cita a la que ya han anunciado que no se presentará.

No se hablan: "Exigiré derechos economicos"

De buena relación, nada de nada. De hecho, no se hablan desde el 12 de junio, cuando emitieron el comunicado en el que Bertín admitió que era su padre y que no era necesaria la prueba de paternidad. Pero ha dicho más: "No se interesa ni por mí ni por el bebé, no sabe absolutamente nada de él y yo exigiré donde sea todos los derechos de mi hijo, los económicos también".