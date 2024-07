Tania Llasera, la reivindicación de los kilos: 30 más que cuando trabajaba en la tele

Tania Llasera es la escenificación en persona de la reivindicación de los kilos. El peso no importa para ella después de haber engordado unos 30 kilos más respecto a cuando salía en la televisión, una época en la que "comía fatal, bebía mucho café y fumaba", cosa que ahora no hace. Usa una XL y "a veces" una XXL pero está en cantada con su talla 46-48. El peso no le obsesiona y da naturalidad a la carne. Pese a ello, cada vez que hace un directo -es muy activa en sus redes sociales- se encuentra de todo: una mayoría aplastante de gente que alaba su forma de es y de mostrarse, y alguna voz discordante que intenta ridiculizarla: "¿Y tu marido qué piensa de todo esto?" o "Qué pena con lo guapa que eras".

Sin filtros

Lejos de sentirse amedrentada por las numerosas críticas, la vasca ha sabido aprovechar el tirón para reivindicar que la moda y los kilos no están reñidos.

"Las redes sociales me brindan la oportunidad de ser tan plasta como me dé la gana", afirma Tania Llasera.