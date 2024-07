Novedades en la prueba de paternidad de Bertín Osborne: citación

Bertín Osborne lleva meses en el foco mediático por su vida personal. Algo que no le gusta nada pero desde que se conoció que Gabriela Guillén, la que comenzó siendo una amiga especial, se había quedado embarazada todas las miradas se pusieron sobre él, sobre todo desde que confesó que no tenía pensado hacerse cargo del pequeño antes de someterse a unas pruebas de ADN. Hace unas semanas el presentador decidió rectificar y finalmente emitió un comunicado conjunto en el que anunciaba que se arrepentía de la decisión tomada y que finalmente sí se haría responsable del hijo de Gabriela Guillén, pero la tranquilidad parece que todavía no va a llegar a su vida.

Al parecer, el cantante ha recibido una citación judicial para someterse a las pruebas de paternidad que no ha podido eludir. Sin embargo, según cuenta la periodista Beatriz Cortázar, el cantante ha sido citado para el examen y confirmar legalmente que es el padre del hijo de la paraguaya. No obstante, la también periodista Pilar Vidal está en condiciones de anunciar, en boca de Osborne, que "no va a presentarse a la prueba".

Tengo un hijo precioso: ¿Su nombre?

"Tengo un hijo precioso", ha declarado Gabriela Guillén. Además, ha dejado claro de por ella no nos enteraremos del nombre de su bebé -"de mi boca no va a salir. Lo quiero preservar para mí" ha asegurado- antes de ignorar las preguntas sobre si quiere que el menor lleve el apellido de su padre.