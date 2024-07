Mark Vanderloo, de mito de los 90 al escándalo por sus arrugas

Ha sido una auténtica revolución de la belleza. Un atractivo nórdico que ha puesto su rostro y cuerpo al servicio de las principales marcas del mundo en revistas y anuncios de televisión. Hablamos de Mark Vanderloo, todo un mito que a sus 56 años ha pasado a un segundo plano en la moda a pesar de que algunas firmas todavía recurren a él. Es el caso de Carolina Herrera, que utilizó su imagen hace poco y fue en ese momento cuando muchos se llevaron las manos a la cabeza por lo que parece que en la moda genera escándalo a pesar de ser lo más natural del mundo: las arrugas.

El top model holandés ha triunfado en todas las pasarelas del mundo y en España se ganó la simpatía de todos cuando se casó con la española Esther Cañadas en 1999, un enlace que duró poco más de año y medio.

Los surcos de su piel que no quiere estirar

Lo ha manifestado en más de una entrevista. No le preocupan las arrugas ni las cremas. A la vista está que tampoco la estética. Los surcos de su piel han llamado la atención del público no tanto por la arruga en sí sino por una piel que no parece corresponder a un hombre de 56 años, sino de muchos más. Sin embargo, su tez extremadamente blanca contribuye a que sus arrugas sean aún más marcadas, si bien es cierto que a él parece no importarle en absoluto. Y hace bien. Sigue siendo un hombre guapísimo, con o sin surcos.