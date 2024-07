El cabreo de Anabel Pantoja en pleno embarazo

Anabel Pantoja se encuentra en plen dulce espera junto a su pareja, David Rodríguez. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

Además del momento que atraviesa la influencer por su futura maternidad, hay otro frente familiar abierto: el de sus primos con su tía, Isabel Pantoja. Siguen distanciados y sin cruzar una sola palabra.

Ahora, ha salido a la luz que la influencer podría haber intentado mediar con sus primos para conseguir un acercamiento con la tonadillera, Sin embargo la propia Anabel ha salido al paso para negarlo.

¿Intermediaria?

Según ha revelado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', durante su ingreso de varias horas en el hospital Reina Sofía de Córdoba el pasado viernes, Isabel habría pedido a su hermano Agustín que llamase a Kiko Rivera y a Isa Pantoja si sucedía algo que finalmente no sucedió (presuntamente una posible operación a la que podría someterse de un momento a otro). Y a raíz de esto, Anabel se habría puesto en contacto con sus primos para ejercer de intemediaria y pedirles por favor que llamasen a su madre, intentando así un acercamiento familiar en uno de los momentos más delicados para la artista.

Una conversación que según el periodista habría sido "tensa" y en la que tanto Kiko como Isa "le habrían dicho que no piensan llamarla ni nada así", evitando así ser ellos los que den el primer paso para una posible reconciliación con su progenitora, con la que ninguno tiene ningún tipo de relación desde hace más de un año.

Anabel lo niega

Una información que Leticia Requejo aumentaba en 'TardeAR' horas después, desvelando que Anabel no sólo llamó a Kiko y a Isa, sino también a más personas, "concretamente a una" cuyo nombre ha preferido no descubrir. Al parecer, le habría pedido que llamara a su tía: "Le dice 'mi tía te necesita y necesito, por el bien de todos, que haya un acercamiento'".

Algo que la sobrina de Pantoja ha negado muy enfadada, asegurando que no ha llamado a sus primos y explicando que fue Chabelita quien se puso en contacto con ella hace unos días para preguntarle cómo se encontraba su madre. "Es mentira, no he llamado a nadie para pedir nada y es lamentable que os sigáis inventando toda la película que queréis" ha estallado la influencer.