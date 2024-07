Jorge Javier Vázquez comparte sin tapujos lo que piensa de Carlo Costanzia

Carlo Costanzia y Alejandra Rubio se encuentran bajo el foco mediático desde que la pareja ofreció la exclusiva de su embarazo. La hija de Terelu Campos está siendo criticada, y el hijo de Mar Flores acudió a defenderse al plató de '¡De viernes!'. La entrevista está dando mucho que hablar, y uno de los últimos en pronunciarse ha sido Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'Supervivientes All Stars' ha actualizado su habitual entrada en el blog de 'Lecturas'. En su nuevo artículo, el escritor ha expresado su opinión sin tapujos sobre Costanzia, del que admitió enamorarse de su pelo y reconoció su atractivo: "Me encantan los hombres con pelo largo, me ponen muchísimo. Creo que es uno de mis fetiches. Les hace atractivos y sensuales".

Jorge Javier escribe que mientras escuchaba las declaraciones del joven, "de vez en cuando exclamaba yo un 'angelito' o un 'uuuhhh' pensando en la que le iba a caer en los programas de la cadena".

Según expresa el comunicador, no parece gustarla la actitud del futuro padre: "Pero me da la impresión de que a Carlo le importa muy poco lo que digan de él. Pertenece a esa clase de tíos que le cuesta aceptar que no lleva la razón porque tiene pinta de escuchar poco".

Para Jorge Javier Vázquez, "los hombres como Carlo no hace falta que hable". De hecho, recalca que "incluso diría yo que es mejor que no lo hagan". A pesar de la postura crítica contra el joven, ha terminado su escrito felicitando a Terelu Campos por el regreso de la televisiva a Mediaset, lo que considera que es "su casa".