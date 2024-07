¿Cómo está María José Suárez tras la traición de Escassi?

La ruptura ya fue de por sí dolorosa pero a ello se sumó una entrevista en televisión, "DeViernes", que acabó de rematarla. Las declaraciones Escassi sobre una supuesta relación abierta fueron la estocada definitiva para María José Suárez, totalmente decepcionada por la situación: "Él sabe que es perfectamente mentira eso, qué vergüenza de personaje".

Desde entonces, la modelo no ha vuelto a romper su silencio una vez desenmascarado el que ha sido su amor durante más de tres años. Sin embargo, alguien muy cercano a ella sí lo ha hecho. Se trata de su amiga íntima, "como su hermana", Raquel Rodríguez, también exmodelo.

¿Cómo está María José?

Para empezar, se encuentra alejada de los focos mediáticos y cobijada en su casa con los suyos, que le están ayudando a pasar este trance con el que no contaba, al menos, no de esta manera tras casi tres años de relación. Quitándole mucho hierro al asunto, su amiga reconoce que está "disgustada y muy dolida", sin dejar de reconocer que Escassi "podía haberlo hecho mucho mejor, pero bueno...", ha dejado caer para ocultar que en realidad está cabreadísima con el ex de su compañera. Insiste en algo: "No había relación abierta, no la había", apunta, para que quede clara la "gran mentira" que vendió en Telecinco.

Tres años perdidos

Raquel Rodríguez alude a "los tres años de relación perdidos y la vida pasa muy rápido", ha comentado, quien tilda la ruptura como "dura".