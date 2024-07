Cabreo de los seguidores de Luis Miguel por su concierto en Madrid

Lo que está claro es que el cantante internacional Luis Miguel no ha dejado indiferente a nadie tras su concierto del pasado fin de semana en Madrid ante 140.000 personas, 70.000 en cada uno de los que ofreció. Y es que tras la actuación, muchos eran los fans que salían totalmente desencantados e insatisfechos. Las críticas no tardaban en aparecer porque "no ha dicho NA-DA", coincidían los seguidores, que hubieran estado encantados de escuchar "un gracias Madrid, un buenas noches o un hasta luego por pura educación".

En definitiva, al rey de las baladas le falta "interactuar con el público".

No obstante, el mítico Luis Miguel tendrá siempre a sus defensores acérrimos, haga lo que haga:

Paloma Cuevas

Al cantante no parece afectarle las críticas, ya que su concierto estuvo lleno hasta la bandera y muy acompañado de amigos con nombres propios en España. Entre ellos, su pareja, Paloma Cuevas, cuya amistad dio paso al amor hace ya más de dos años. Los dos tienen una relación muy consolidada.