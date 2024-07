El maestro Joao, destrozado por la muerte de su madre: "Ya eres eterna"

"Adios mamá, ya eres eterna". Así se ha despedido el maestro Joao de Benita, su madre, fallecida en las últimas horas. Una triste noticia que ha querido compartir en sus redes sociales con sus seguidores. "Te fuiste tranquila, discreta, en paz, como viviste toda tu vida".

La tristeza acomapaña al maestro Joao durante estos días y lo hace con un pesar: "Me pediste que volviera en un audio y yo no sabía que esas iban a ser tus últimas palabras, he escuchado eso mil veces", confiesa. Ahora "ya estarás siempre junto a mí".

Joao comparte una imagen de su madre con esos ojos "valientes y bondadososo, como era ella".

Su transformación en mujer: se llamará Benita

El colaborador de televisión reconoció hace unas semanas que desea hacer la transición a mujer y ya ha elegido nombre: Benita, en homenaje a su madre, que siempre la aceptó tal y como es.