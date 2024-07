La visita sorpresa de Miguel Ángel Muñoz al actor Peris-Mencheta

Después de anunciar tenía cáncer y que iba a ser sometido a un trasplante de médula, el actor Sergio Peris- Mencheta (que saltó a la fama con la serie "Al Salir de Clase") sigue al pie del cañón. Un proceso duro y lleno de piedras en el camino junto a su mujer, Marta Solaz, pero que se hace más llevadero con sorpresas como la que ha recibido en las últimas horas. Se trata de la visita de su amigo y compañero Miguel Ángel Muñoz, que celebró su 41 cumpleaños junto a él en Los Ángeles, donde lucha contra la leucemia desde hace meses y donde se recupera de su trasplante.

El joven está deseando irse a casa con su familia pero aún le quedan unos días por delante para corroborar que el trasplante ha funcionado y su cuerpo está listo para abandonar el hospital.

Las palabras de MAM

"Sergio tiene unas grandes capacidades que en este caso ha demostrado con creces". También ha alabado a su mujer, "tan extraordinaria como él".

Pero antes de compartir la mala noticia el actor repasaba en alto "la buena suerte" que le había acompañado desde joven: "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy". Tras este alto en el camino, ojalá el trébol de la suerte vuelva a aparecer para él.