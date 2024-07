El tremendo revés sufrido por Alice Campello, mujer de Álvaro Morata, durante sus vacaciones: "Prefiero decirlo antes de que se sepa"

Mientras Álvaro Morata se encuentra disputando la Eurocopa con la Selección Española de Fútbol en Alemania, su mujer, Alice Campello ha sufrido uno de los mayores sustos de su vida. La italiana, que se encuentra disfrutando de unas vacaciones con sus cuatro hijos en una exclusiva villa en la localidad de Porto Cervo, en la isla de Cerdeña, ha revelado a través de sus redes sociales que han sufrido un robo y les han quitado "todo".

"Estamos bien"

"Ayer nos robaron todo lo que habíamos traído para las vacaciones. Prefiero decirlo antes de que se sepa y asegurarles que todos estamos bien", escribía este miércoles en un storie en su cuenta de Instagram, sin entrar en detalles ni revelar si sus pequeños y ella estaban en la propiedad cuando fue asaltada por los ladrones. Un mensaje escrito en italiano en el que, además, ha asegurado que ya ha tomado medidas para que no volver a vivir algo así y ha contratado seguridad privada para sentirse protegidos: "Ahora tenemos personas que nos acompañan las 24 horas y estamos más tranquilos. Un abrazo".

Poco antes, Alice publicaba un vídeo de sus hijos -los mellizos Leonardo y Alessandro (6), Edoardo (4) y la pequeña de la familia, Bella (1)- en el que mostraba la espectular mansión en la que está disfrutando de sus vacaciones en uno de los enclaves de la jet set internacional, Porto Cervo, con piscina y un gran jardín. Algo que habría dado una pista a los asaltantes, que por el momento se desconoce qué se llevaron exactamente.

No es la primera vez que la influencer y diseñadora italiana sufre un robo. En 2019, cuando se encontraba en su casa de Madrid con sus mellizos, fue asaltada a mano armada cuando Morata no se encontraba en el domicilio. "Creo que tendré miedo durante mucho tiempo. Esta es una de esas cosas que no olvidas fácilmente y te hacen darte cuenta de cuánto vale la vida", reconocía entonces.