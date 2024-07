Fayna responde a la carta de su expareja, Carlos Yoyas, desde la cárcel: "Morirá matando"

Fayna Bethencourt ha vivido un infierno en los últimos años. Ahora que Carlos Navarro "El Yoyas" ha sido capturado y está en la cárcel, su expareja pensó que podía vivir con más tranquilidad pero incluso dsesde la cárcel el exconcursante ha querido "darle" a Fayna con una carta en la que la culpaba de la separación de sus hijos. Y es que Bethencourt está convencida de que "morirá matando".

La palabra reinserción no existe en el diccionario de Fayna aplicada a su expareja, ya que "él no reconoce que haya hecho nada malo", ha explicado en "DeViernes", donde ha mostrado unos audios donde Carlos justificada los malos tratos: "Si he cogido a tu hija por el cuello es porque se lo merecía y poco la he cogido".

Fayna, con ansiedad

Fayna tiene diagnosticada una ansiedad crónica hasta el punto de conceder la entrevista desde su casa en lugar de hacerlo en plató. Fayna ha anunciado que quiere ser actriz y está estudiando interpretación.

Mensaje a otras mujeres

"Mi mensaje es que estoy aquí sentada y soy libre". Así ha querido dirigirse a las mujeres víctimas de la violencia de género porque "cuando uno vive en el maltrato aprendes a que eso no va a cambiar y sí, puede cambiar".