María José Suárez desenmascara a Escassi: "¿Relación abierta? Vaya vergüenza de personaje"

"Teníamos una relación abierta, disfrutábamos del sexo de la manera que nos parecía correcta y ella sabía que yo tenía relaciones con otras mujeres, trans y no trans". Así de pancho se quedó Álvaro Muñoz Escassi anoche cuando en "DeViernes" contó todo sobre su ruptura con María José Suárez y cómo era su relación. Aunque todo el mundo aceptó barco a pesar de que se mostraron sorprendidos al entender que la modelo era más convencional, la historia del jinete se dio por buena. Quien no la ha dado por bueno, por faltar a la verdad, ha sido la propia Suárez que ha tardo "cero coma" en salir a la palestra en sus redes sociales: "Ayer me entenderé de que tenía una relación abierta, él sabe que es perfectamente mentira eso, qué vergüenza de personaje".

De esta manera, la modelo vuelve a romper su silencio para desenmascarar al que ha sido su amor durante más de tres años. Por eso es clara a la hora de anunciar que "yo también contaré la verdad porque ha mentido".

Así se encuentra

Tras arrastrar un divorcio, varios fracasos sentimentales y a sus 49 años, "vivo el momento y le doy la importancia justa a la ruptura porque además de una pareja soy madre, profesional, amiga... así que cero dramas, a ponerse guapas y a disfrutar", ha dicho, enmascarando un poco su dolor real.

Parece ser que una revista será la que se lleve el gato al agua y dond podremos leer la verdad sobre la relación de María José con Escassi. Cuestión de tiempo.