Escassi y sus experiencias con hombres y mujeres trans: "Lo he probado todo"

"Lo he probado todo y he experimentado de todo". Lo dice abiertamente, tanto que "hasta mis hijos lo saben porque les he educado siempre en la libertad, que es como soy yo". Con estas palabras Álvaro Muñoz Escassi reconocía -sin hacerlo explícitamente- que había tenido experiencias sexuales también con hombres y con mujeres transexuales, si bien tiene claro que "no soy bisexual, a mí me gustan las mujeres y la gente que me conoce lo sabe". La confesión la hizo este viernes en el programa "DeViernes", donde habló a corazón abierto sobre su estado después de una ruptura con María José Suárez que, a pesar de parecer nueva, no lo es tanto ya que "llevábamos más de medio año que no estábamos o ahora sí, ahora no".

Una relación abierta

A pesar de que todo el mundo pensaba que María José Suarez era más convencional a la hora de tener pareja ya que las infidelidades de sus exparejas fueron las que acabaron con las historias de amor, Escassi asegura que "teníamos una relación abierta, disfrutábamos del sexo de la manera que nos parecía correcta y ella sabía que yo tenía relaciones con otras mujeres, trans y no trans".