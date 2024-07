La reconciliación más esperada de Rocío Flores: "Tiene mucho mérito"

La reconciliación de las reconciliaciones de la prensa rosa es la pondría fin a la guerra entre Rocío Flores y su madre, Rocío Carrasco. Sin embargo, no es este el "alto el fuego" que ha protagonizado la hija de Antonio David. Su acercamiento se ha producido con Olga, la que fuera exmujer de su padre que en este momento se encuentra en Honduras en la edición "All Stars" de Supervivientes.

Nominaciones

La enemistad entre Rocío Flores y Olga Moreno parece haber quedao atrás. Después de ser más que amigas, casi como madre e hija, ambas tuvieron un fuerte bache que rompió su amistad a consecuencia de la separación de ambos. Sin embargo, tras resultar ella nominada, la joven on ha dudado en expresar de forma público a quién dirigirá sus apoyos: "Por supuesto que apoyo a Olga en su concurso porqe tiene muchísimo mérito, sobre todo, en pleno duelo por la muerte de tu madre, que creo que es lo peor que te puede pasar en la vida".

Comparaciones con Adara

"Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todo el mundo que votó para poder salvar a Olga. Me pareció muy heavy porque estaba nominada con Adara y ella es una concursante muy top, y los porcentajes estaban muy igualados, así que eso es buena señal. Sé que dije que no me iba a pronunciar sobre nada, pero al estar nominada otra vez, voy a seguir pidiendo el voto para que la podamos salvar. Ojalá sea así y la podamos salvar esta semana también".