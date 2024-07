Hiba Abouk rompe su silencio y habla sobre Álvaro Muñoz Escassi

Desde luego que si ha habido una ruptura que ha sonado para arrancar el verano ha sido la de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Tras tres años de relación, la preja anunciaba que se separaban y como casi todas las rupturas, siempre hay alguien que se ha llevado la peor parte. Y esa parte parece corresponder a la modelo, la más dolida por la situación "al conocer episodios desagradables e imperdonables" para la hasta ahora su novia.

La irrupción en escena de la actriz Hiba Abouk no ha hecho más que echar más leña al fuego. La propia actriz no se había pronunciado sobre esta polémica... hasta ahora.

¿Amigos solo?

Varios medios han podido recoger sus declaraciones en las que deja claro en todo momento que son amigos y que no pasó nada. "No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua", expresó de primeras una sorprendida Abouk que contestaba con el gesto serio y sin querer extenderse mucho en sus respuestas. Insiste en que "no hay absolutamente nada diga lo que diga quien sea".

El fichaje de Álvaro Muñoz Escassi

Los programas están en constante renovación y siempre buscan conseguir a personajes potentes para atraer a los espectadores de cara a la nueva temporada. Por ello, según ha informado Algo Pasa TV, ‘TardeAR’ está tratando de fichar al personaje más buscado de la prensa del corazón actualmente como colaborador: el jinete Álvaro Muñoz Escassi.