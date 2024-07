El encuentro íntimo de Álvaro Muñoz Escassi con una zamorana

Ha sido la ruptura del verano... al menos, de lo que va de verano. Tras tres años de relación, María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi anunciaban hace unas semanas su adiós a la relación. Aunque en un primer momento todo eran buenas palabras, muy pronto ella reconoció la verdadera realidad, que no es otra que está "muy dolida al conocer episodios desagradables e imperdonables" para la hasta ahora su novia.

Sin embargo, los escarceos de Escassi no dejan de salir a la palestra. Unos, durante la relación con la modelo y otros, mucho antes. Lo que está claro es que el jinete tiene una trayectoria amorosa mucho más larga que la oficial.

"Humillante"

La última "relación" en hacerse pública ha sido la mantenida con la benaventana Marta López, exconcursante de Gran Hermano y una de las colaboradoras más activas en los programas de televisión. Ha sido la propia zamorana la que ha reconocido en "Vamos a ver" que tuvo algo con el jinete, aunque no guarda un buen recuerdo del encuentro. "Más bien fue humillante porque luego él dijo que no había tenido nada conmigo, quizá haya cambiado mucho desde que me operé la nariz", bromea la televisiva.

Así fueron los besos

Marta López ha contado que conoce a Escassi desde que montaba a caballo (ella) y "hemos tenido alguna noche de tonteo, besos y poco más", ha declarado sin tapujos. En cualquier caso, "lo que me sorprende es que María José esté tan sorprendida por esto que le ha ocurrido porque quien esté con este señor ya sabe lo que hay, que no se quejen".