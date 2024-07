María José Suárez le quita la careta a Escassi: "Sucedió algo imperdonable"

Tras tres años juntos y un punto y final inesperado, María José Suárez no quiere saber nada de Álvaro Muñoz Escassi. Aunque en un primer momento todo eran buenas palabras y una separación aparentamente sin rencor, nada más lejos de la realidad. Aunque él ha proferido miles de halagos hacia la que fuera su pareja durante más de tres años, ella está dolida. Más que dolida y que "mientras estábamos de viaje romántico sucedió algo impersonable", descubre la modelo, indignada con el comportamiento del jinete, al que "no quiero volver a ver".

"Necesito sanar"

Aunque no ha entrado en detalles, Suárez reconoce que "necesito sanar de lo que me ha pasado porque desde hace diez días todo ha sido una locura y han pasado demasiadas cosas", ha reconocido gratuitamente ante un periodista. "Ahora lo que quiero es que pase el tiempo, recuperarme y no saber nada de esta persona", apunta contra el sevillano, que ahora parece estar centrado en la actriz Hibba Abouk, a la que conoce desde hace diez años y con la que podría haber estado en contacto mientras salía con María José.

La modelo admite que ha sido "una situación muy desagradable" y que tanto ella como su entorno más cercano -amigos y familiares- "lo hemos pasado muy mal".