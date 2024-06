Belén Esteban destapa los orígenes de la familia de Alejandra Rubio en el humilde barrio de Moratalaz

El clan "Campos" sigue en el ojo del huracán de la prensa rosa, aunque la mayor parte de los titulares los viene protagonizando la hija de Terelu, Alejandra Rubio, desde que anunció que espera tener un hijo en el mes de diciembre. El padre de la criatura es Carlo Constanza (hijo de Mar Flores), que dejó embarazada a Alejandra tras llevar menos de un mes de relación.

Pero la polémica realmente la desató la venta de la exclusiva de su embarazo -y de las primeras fotos de la "barriguita"- a una revista del corazón. Un hecho que ha dado mucho que hablar tanto a la familia de Alejandra como a los periodistas del corazón, y que no ha pasado desapercibida para los excompañeros de Terelu Campos y Carmen Borrego en Sálvame que ahora hacen el programa "Ni que fuéramos Shhh" en Canal Quickie.

En medio de los rumores sobre el dinero que Alejandra Rubio habría cobrado por la exclusiva, ha sido Belén Esteban la que ha callado muchas bocas hablando sobre la condición económica y los orígenes de la familia paterna de Alejandra.

"La patrona" (el nuevo apodo de la princesa del pueblo, Belén Esteban) ha recordado que ella proviene de un barrio humilde como San Blas. Por eso, conoce a la familia del padre de Alejandra Rubio, vinculada a un barrio muy próximo al suyo, Moratalaz.

Este barrio del sur de Madrid, Moratalaz, también ha estado habitado por personas de clase trabajadora, gente de pocos recursos económicos. No es el caso del padre de Alejandra Rubio, según ha contado en exclusiva Belén Esteban: "A los abuelos paternos de Alejandra les tocó la primitiva. Les tocó un buen pellizco, compraron pisos, no uno ni dos ni tres, pi-sos".

La fortuna que supieron construir los abuelos de Alejandra Rubio va más allá del sector inmobiliario. Según ha desvelado Belén Esteban, además de comprar pisos en Moratalaz, también invirtieron en el sector de las ópticas, que es precisamente a lo que se dedica en la actualidad el padre de Alejandra.

Alejandra niega que lo haya hecho por dinero

Al margen de si Alejandra Rubio necesita o no vender una exclusiva, la futura mamá mantiene y sostiene que no lo hizo por dinero: "No es verdad la cifra que se está diciendo. Ni de lejos. Esto para mí no ha sido por dinero. Me lo he llevado, es verdad. Pero no ha sido por dinero. Por dinero podría haber hecho tantas cosas. ¡No sabéis cuántas! Tendría otro tipo de vida", ha declarado.

"Ni que fuéramos Shhh" es la última apuesta de la productora de televisión La Fábrica de la Tele, en la que han recalado muchos de los que hicieron Sálvame durante 14 años, como la propia Belén Esteban o como la presentadora María Patiño. Puede verse en Canal Quickie, por internet en YouTube, o también en abierto por televisión en el canal TEN.