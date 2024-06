El altercado protagonizado por Georgina Rodríguez y Leticia Sabater en un exclusivo restaurante

Los shows de Leticia Sabater siempre dan mucho que hablar. Además de su explícito repertorio, sus coreografías un tanto subidas de tono dejan boquiabiertos o todo aquel que las presencia y precisamente eso se ha convertido en un atractivo para muchos.

La expresentadora no deja de acumular bolos y actuaciones que la llevan por todos los rincones de España y el extranjero, pero lo que quizá nunca se imaginó Leticia es que una de las personas que se encontraría entre el público sería Georgina Rodríguez.

Una amiga de la influencer se encontraba celebrando su cumpleaños en 'Mena', uno de los locales más exclusivos de la lujosa urbanización La Finca y entre una de las sopresas que tenía preparadas para sus invitados era una actuación exclusiva de Leticia Sabater.

Según explicó Javier de Hoyos en 'Ni que fuéramos shhh', la catalana apareció por sorpresa en la zona de comidas, junto a un DJ, y empezó a cantar su repertorio para la mesa en la que se encontraba la mujer de Cristiano Ronaldo.

"La liaron de una manera que no se podía permitir, un sitio bastante caro donde nosotros solemos ir con la familia. Tuvo que venir la policía porque no paraban, no me imaginaba ver a Georgina así, de Leticia me sorprende menos, pero ¿Georgina?”, comentó uno de los comensales al programa de Canal Quickie.

Hartos de la que se estaba liando, algunos de los comensales de alrededor acabaron llamando a la policía. Cuando los oficiales se presentaron en el lugar, pidieron a la cantante que parase el concierto. La artista tuvo que esperar entonces a que las mesas que quedaban cerca de la que tenía su público se vaciasen.