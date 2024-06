Silvia Pantoja, sobre Chiquetete: "Era un padrazo (...) una bellísima persona"

'Resurgiré'. Ese es el título de la nueva canción de Silvia Pantoja. La cantante y actriz sevillana quiere dedicar este tema al colectivo LGTBI y a la gente inadaptada de la sociedad.

"Yo siempre estoy resurgiendo porque soy una superviviente de la vida. Hay que renovarse o morir", ha expresado la artista, quien afronta una gira por distintos rincones de España a partir del 20 de julio.

Sobre Pantoja: "Tengo un apellido polémico"

Silvia no mantiene una relación cordial con Isabel Pantoja, pero reivindica que no solo la viuda de Paquirri tiene derecho a llevar el apellido Pantoja y lanza un reproche a la prensa porque a la cantante de 'Marinero de luces' nunca le preguntamos por ella, y a ella sí por la tonadillera: "Tengo un apellido polémico, lo sé, soy consciente de ello, no me lo puedo quitar y estoy muy orgullosa de ser... pero qué bueno, que a ellos preguntarles por ellos, a mí preguntarme por mí, porque a ellos no le preguntáis por mí. Eso es lo que me da coraje de esto porque no yo nunca he visto en una entrevista que le preguntáis por Silvia, ¿qué pasa? Que aquí todos somos iguales" afirma molesta.

Agradecimiento a Chiquetete, una "bellísima" persona

En el apartado musical, Silvia Pantoja critica que Isabel Pantoja no la haya ayudado. "Yo me dedico a esta profesión gracias a mi primo Antonio Cortés Pantoja 'Chiquetete'. Ese es el que me ha ayudado siempre y se me llena la boca de decirlo. Que yo con 16 añitos pise un escenario por primera vez. Y bueno, pues luego ya volé sola. Me siento muy orgullosa" reconoce.

"Era un pedrazo de persona. Se le ha maltratado muy mal porque se ha vendido una imagen que, bueno, que en su día él tuvo problemas, como todos sabemos, pero se ha fomentado demasiado. Pero como persona, los que los conocíamos, era una bellísima persona. Pero bueno, luego cuando está con sustancias y con historias y se te va la cabeza..." ha defendido al cantante de 'Esa cobardía', evitando entrar en el episodio más polémico de la vida de su primo, su maltrato a Raquel Bollo y la nula relación que tuvo con sus hijos Manuel y Alma hasta su muerte en 2018. "En ese apartado no voy a entrar porque sé que es muy delicado y ya pasó y pasó pero a mí me da mucha pena que una gran estrella como ha sido, porque lo ha sido y ha sido número uno antes que Isabel se haya ido de esa manera. Ha sido un grande y ha dejado un gran legado, pero luego pasaron otras cosas y ya pues el morbo lo que pasa en este país..." reinvindica emocionada.

Temas familiares aparte, Silvia Pantoja atraviesa de un momento feliz de su vida. Está enamorada del productor Óscar Vicente -Antílope León en el mundo musical- con el que mantiene una discreta relación desde hace meses y con el que no descarta pasar por el altar.