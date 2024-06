Tamara Falcó habla sobre la maternidad tras un año estupendo: "Feliz"

Las preguntas sobre la maternidad siguen asediando a Tamara Falcó. Tras publicar una sugestiva y comentada foto con Íñigo Onieva tocándole la barriga, la marquesa de Griñón se incorpora al jurado de 'Got Talent'.

Durante la presentación oficial del concurso, Tamara Falcó ha asegurado estar muy feliz por el buen momento que está viviendo tanto personal como profesionalmente.

"Estoy encantada de estar aquí, es superamable el formato, mi equipo y los compañeros que se ven son todos muy amables y estoy encantada de formar parte de la familia de 'Got Talent'", confesaba. Además, advertía de que la vamos a ver muy emocionada: "Es imposible no emocionarte en 'Got Talent' porque hay unas historias preciosas detrás de los concursantes".

Isabel Preysler e Íñigo Onieva, curados de espanto

En cuanto a qué le han dicho en casa de su incorporación al jurado de este 'talent show', parece que ni su madre ni Íñigo Onieva no se han sorprendido porque "están curados de espanto, mi familia sabe que soy un poco impredecible y me quieren tal y como soy".

Florentino Fernández, Paula Echevarría, Tamara Falcó y Risto Mejide posan durante la presentación de la décima temporada de 'Got Talent España / EUROPA PRESS

¿Un documental en solitario?

Siempre tan espontánea, Tamara nos ha desvelado que no le importaría hacer otro documental sobre su vida en la que fuese ella sola la protagonista... eso sí, nos comentaba que "es cosa de cuadrar, que te venga la propuesta y cuadrarlo, ahora mismo estoy muy bien, contenta".

También le hemos preguntado por ese primer aniversario de boda que está a punto de celebrar con Íñigo y solo tiene palabras bonitas: "Ha sido un año estupendo". Además, nos ha desvelado que lo celebrarán por todo lo alto: "Alguna sorpresa tiene Íñigo para mí y yo estoy trabajando en una, pero con 'Got Talent' se me está haciendo bola".

Por último, ante ese deseo que ya ha hecho público en muchas ocasiones sobre ser madre junto al amor de su vida, Tamara simplemente ha explicado que está "feliz" y que "si vienen los hijos, feliz".