Esta será la cara del hijo de Alejandro Rubio y Carlo Constanzia, según la IA

Si hay un embarazo bomba en España para empezar el verano de 2024 es el que anunciaron hace unos días Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, y Alejandra Rubio. Lo hicieron a golpe de exclusiva a través de la revista ¡Hola!, en la que anunciaron que van a ser padres a sus 24 años (ella) y 31 (él) en diciembre. La noticia llega apenas medio años después de comenzar un romance por el que (casi) nadie daba un euro. Así la pareja convertirá a Terelu Campos y a Mar Flores en abuelas por sorpresa.

La noticia ha sorprendido a todos, incluso a ellos mismos, que no contaban con ser padres después de solo unos meses de relación. No obstante, están enamorados e ilusionados con el futuro bebé.

El rostro del bebé

En el programa de los fines de semana de TVE donde colabora Terelu Campos han hablado de este bombazo, como era de esperar. Ella no ha querido hablar mucho, tan solo reiterar su apoyo a su hija y a su novio. Sin embargo, el programa le tenía preparada una sorpresa con la que no contaba: la imagen futura de su nieto o nieta a través de la Inteligencia Artificial. Aunque es más que probable que ya sepan el sexo del bebé, aún no ha trascendido -¿habra nueva exclusiva?- así que la IA ha preparado el rostro tanto de niño como de niña.

Y Terelu se ha emocionado... y de qué manera. Eso sí, con la imagen que más se ha emocionado ha sido con la de la niña: ¿Será una pequeña lo que esperan?

El hijo de Alejandra Rubio, según la IA. / TVE

La IA se ha basado en fotografías de ambos progenitores para extraer este resultado con los rasgos más definitorios de cada uno.

Así empezó su relación

Carlo Costanzia ha desvelado el origen de su relación con Alejandra Rubio. "A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este" porque "ella quiere ser actriz". Según sus palabras, "no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra", en alusión a Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos.

En ese momento "le escribo y le digo 'te apetece que nos tomemos un té y me expliques un poco cómo funciona este mundo'" de la televisión y quedan.