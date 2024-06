Marta Riesco, ex de Antonio David: "Me habría suicidado"

Marta Riesco ha pasado un año duro en todos los aspectos de su vida: profesional y personal. En un solo año perdió a su pareja, Antonio David Flores, tras una ruptura muy traumática, y perdió suempleo como reportera de Mediaset. Eso hizo que la joven emprendiera un camino difícil de depresión, ansiedad, falta de motivación e incluso ausencia de ganas de vivir. Lo reconoce ella misma en su reciente reaparición en "Ni que fuéramos... shhh", donde ha hecho la terrible declaración: "Estaba tan hundida que, si no fuera por mi familia, yo me habría suicidado porque no encontraba alicientes en mi vida y estuve a punto de hacerlo".

¿Reconciliación con Antonio David?

Ante los rumores de una posible reconciliación entre Marta Riesco y Antonio David Flores, la reportera ha querido dejar claro que estas informaciones son falsas.