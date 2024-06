La nueva vida de Almudena Cid: giro radical

Almudena Cid está en su mejor momento. Tras su tortuoso divorcio de Christian Gálvez tras once años de matrimonio, la exgimnasta ha rehecho su vida junto al exfutbolista Gerardo Berodia con quien parece haber encontrado el equilibrio y la felicidad en su nueva vida. La exolímpica para demostrar que está en una feliz etapa, ha querido compartir un momento especial junto a su pareja, su cumpleaños, una fecha que celebran por partida doble ya que ambos han nacido en el mismo mes, en junio.

A principios de mes, el exfutbolista cumplía 43 primaveras, y la parejita ponía rumbo a Florencia para pasar unos días de desconexión.

Poco después, Almudena ha cumplido 44 años y ambos han pasado unos días de lo más románticos y divertidos en Galicia.

Junto a esta foto tan festiva, la ex de Christian Gálvez ha celebrado su 44 cumpleaños desde Foz, y ha escrito: "En la mayoría de vuestros mensajes me decís lo mucho que os alegráis de verme ahora feliz. Eso me hace recordar y pensar en que en algún momento no lo estuve. Puedo asegurar que veo y siento la distancia entre el antes y el ahora. Ayer recordé mi cumpleaños del año pasado, ese en el que @berodia_10 me dio la sorpresa de reunir a todas esas personas que entraron nuevas en mi vida. También las necesarias que quedaron".