Las comentadas imágenes de Alejandra Rubio fumando tras anunciar que está embarazada: "Qué horror"

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han sorprendido anunciando que van a ser padres. Una noticia que la pareja ha comunicado a bombo y platillo vía exclusiva y que, a pesar de que ha sido inesperada incluso para ellos, no les puede hacer más felices.

La pareja asegura que están ilusionadísimos con la idea de formar su propia familia a pesar del shock y el agobio que supuso inicialmente, cuando se enteraron durante una escapada a Jávea con amigos cuando llevaban solo dos meses juntos. Una noticia que les ha unido más todavía y que afrontan más enamorados que nunca y convencidos de que serán unos padrazos. Y es que aunque no se lo esperaban, aseguran que siempre tuvieron claro que querían tenerlo.

Alejandra está embarazada de 3 meses y 2 semanas, por lo que el bebé nacerá en diciembre. Y aunque todavía no conocen el sexo, la colaboradora televisiva confiesa que le encantaría que fuese una niña.

La colaboradora también ha hablado de la reacción de su círculo más cercano. En concreto de su madre Terelu Campos que, según ha confesado, en un principio se quedó impactada, luego se emocionó mucho.

"Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa... Mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón'', confesó Alejandra. ''Ahora lo entiendo todo'', aseguró que le dijo su madre.

Después del revuelo generado a raíz de la portada, todas las miradas se pusieron en la pareja que fue captada disfrutando de unos días de vacaciones en Formentada ajenos a todo lo que se está diciendo de ellos.

Alejandra y Carlo están disfrutando de unos días por la isla en un catamarán de lujo que han alquilado por 12.000 euros la semana. Allí se les pudo ver descansando y practicando deportes acuáticos.

Por el embarazo, la hija de Terelu decidió quedarse en cubierta mientras su chico disfrutaba del mar. Pero lo que no ha pasado desapercibido para los usuarios han sido las imágenes de Alejandra fumando después de anunciar que está esperando un bebé.

"Qué horror", “Es súper peligroso para el bebé”, “¿Ha demostrado alguna vez madurez , sensatez o algo parecido?", "Ella fumando y él con una pulsera telemática", apuntaron algunos usuarios.

¿Cuánto ha cobrado la pareja por la exclusiva?

La noticia ha generado un gran revuelo. Además de por el poco tiempo que llevan juntos, por las negativas que siempre ha manifestado la hija de Terelu Campos a hablar de su vida privada. Ha sorprendido mucho verla en la portada de una revista junto a su actual pareja.

De hecho, las redes se han puesto a investigar y ha salido a la luz el dineral que se podrían haber embolsado Alejandra Rubio y Carlo Costanzia por la exclusiva.

"Alejandra Rubio y Carlo Costanzia podrían haberse llevado cerca de 100.000€ por la exclusiva del embarazo. En principio entiendo que es por un pack, me parece una cifra muy alta para ser por lo de hoy solo", comentó Alba Medina, periodista experta en corazón, en su perfil de 'X'.