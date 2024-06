Embarazo bomba: Alejandra Rubio y Carlo Constanzia

Si hay un embarazo bomba en España para empezar el verano de 2024 es el que acaban de anunciar Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, y Alejandra Rubio. Lo han hecho a golpe de exclusiva a través de la revista Hola!, en la que han anunciado que van a ser padres a sus 24 años (ella) y 31 (él). La noticia llega apenas medio años después de comenzar un romance por el que (casi) nadie daba un euro. Así la pareja convertirá a Terelu Campos y a Mar Flores en abuelas por sorpresa.

La noticia ha sorprendido a todos, incluso a ellos mismos, que no contaban con ser padres después de solo unos meses de relación. No obstante, están enamorados e ilusionados con el futuro bebé.

Así empezó su relación

Carlo Costanzia ha desvelado el origen de su relación con Alejandra Rubio. "A mí me entra la curiosidad de cómo una persona como ella se dedique a un mundo como este" porque "ella quiere ser actriz". Según sus palabras, "no sabía quién era la madre, la tía y la abuela de Alejandra", en alusión a Terelu Campos, Carmen Borrego y María Teresa Campos.

En ese momento "le escribo y le digo 'te apetece que nos tomemos un té y me expliques un poco cómo funciona este mundo'" de la televisión y quedan.

En ese primer encuentro, Costanzia reconoce que se quedó prendada de ella: "Me pareció muy guapa y me parece que tiene una personalidad arrolladora, tuvimos un nivel de entendimiento y de conversación que yo no pensaba tener".