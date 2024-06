Ana Rosa confirma el programa de las tardes de septiembre en Telecinco tras su marcha: "Te vas del todo, ¿no?"

El programa ‘Ni que fuéramos Shhh’ integrado por algunos de los rostros más conocidos y reconocidos del antiguo ‘Sálvame’ de Telecinco bajo la conducción de la presentadora María Patiño, ha conseguido, en su escaso mes de vida, hacerse un hueco entre algunos de los vespertinos más vistos de la parrilla televisa. Poco a poco van compitiendo con algunas de las grandes cadenas de España, como son Atresmedia y Mediaset. Su formato, la espontaneidad de sus colaboradores, la libertad que tienen para hablar de cualquier persona y cualquier tema, sus retos… Pueden ser muchas y muy variadas las claves que explican este creciente éxito, sin embargo, una que es innegable es la de generar debate. Crear titulares. Estar en el centro de atención. Esto es lo que llevan haciendo en ‘Ni que fuéramos Shhh’ desde el día 1.

Hace unos días uno de sus partners, Chema Garrido, el subdirector del diario El Plural avanzaba una información capaz de revolucionar por completo la programación televisiva nacional. “Se vuelve a hablar de que Ana Rosa no volvería a las tardes de Telecinco el próximo mes de septiembre”, decía tajante a través de una videollamada. “En los últimos días muchos trabajadores de Mediaset están haciendo circular un rumor sobre que Ana Rosa quiere abandonar las tardes y volver a las mañanas”, empezaba explicando el periodista. “Este cambio se produce en un momento muy determinado”, añadía manifestando que hay cinco motivos principales que explicarían esta remodelación en Telecinco.

“En primer lugar, se produce la peor semana de audiencias de Ana Rosa en la que solo un día supera el doble dígito”, contaba Chema Garrido para avanzar que la segunda razón es el “temor a que el programa de Jorge Javier Vázquez no vaya a ir bien y que, por tanto, no pueda remontar las audiencias”. No obstante, los motivos de más peso son los relacionados con la imagen de la propia cadena, alegaba el subdirector de ‘El Plural’.

“En tercer lugar, porque la propia Ana Rosa y la productora consideran que el problema de Mediaset es un problema reputacional. No es algo que tiene que ver solo con un programa o con dos, sino que hay una crisis generalizada en la cadena y de cara a septiembre esto no va a hacer más que empeorar”, explicaba Garrido poniendo de manifiesto que la dificultad de esta nueva temporada es la cuarta causa de la decisión de la presentadora. “Considera que si esta temporada ha sido dura, la próxima va a ser durísima y no va a ir la cosa a mejor”, expresaba Garrido.

Ana Rosa rompe su silencio

Al final del última TardeAR , Kike Quintana ha aparecido de nuevo con su divertida sección. Cada vez que el sobrino de Ana Rosa entra al plató de 'TardeAR' es para revolucionar a los colaboradores del magazine, pero sobre todo a la presentadora. Su tía Ana Rosa siempre le recibe con una sonrisa, ya que sabe que sus ocurrencias le van a hacer pasar un buen rato.

Kike Quintana se ha sentado con ella en las escaleras del plató entre el público y lo primero que le ha preguntado a su tía es si finalmente va a dejar 'TardeAR' para irse de nuevo a las mañanas: "Ana Rosa, ¿qué pasa? Que todo el mundo dice que te vas". La presentadora ha hecho como que no sabía nada: "¿Qué me voy? ¿A dónde me voy a ir?" El sobrino de Ana Rosa le ha insistido y le ha explicado que esa noticia la están comentando por las redes sociales y en los medios de comunicación: "No lo sé, pues eso digo yo. Ahora que estamos aquí en familia tranquilamente a solas yo le voy a preguntar a la tita a ver si se va o no se va".

Ana Rosa ha puntualizado que se va a ir, va a descansar y va a volver: "Me iré de vacaciones". Kike Quintana ha insistido y le ha vuelto a preguntar: "Pero no te vas del todo, ¿no?" La presentadora de 'TardeAR' ha sido firme en su respuesta: "No me voy ni del todo ni del nada. Me voy de vacaciones y vuelvo de vacaciones". Kike Quintana ha mirado a la directora de 'TardeAR' y ha bromeado con la supuesta salida de Ana Rosa de las tardes de Telecinco: "No nos la quitamos ni con agua caliente". El público que estaba presente se ha empezado a reír ante las disparatadas bromas de Kike. Ana Rosa ha zanjado el tema diciendo que volverá tras las vacaciones: "En septiembre aquí voy a estar sentadita".

Tras terminar de hablar sobre este asunto, Ana Rosa ha bromeado son su sobrino: "Tú estás preocupado por tu trabajo". Kike Quintana le ha respondido que tenía que pagar la hipoteca: "A mí me quedan 29 años de hipoteca, tú me tienes que durar".