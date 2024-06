Adiós a Anabel Pantoja: la influencer obligada a abandonar España en pleno embarazo

Anabel Pantoja está en su mejor momento. La sobrina de Isabel Pantoja y su novio, David Rodríguez, con el que sale desde hace un año, están de enhorabuena tras anunciarse su futura paternidad. La influcencer y el fisioterapeuta avanzan así en su relación y dan el paso definitivo a pesar de los últimos rumores que, apuntaban a una posible infidelidad del joven hacia la sobrinísima.

A pesar de los rumores, la pareja permanece ajena a los comentarios y prefiere centrarse en su nueva etapa familiar.

Para ello, la influencer ha decidido coger hacer un viaje urgente a Sevilla para compartir con los suyos la feliz noticia de su embarazo.

Un viaje express en compañía de su novio y en el que ha atendido a los medios que la esperaban y preguntaban por su nueva etapa.

Tras este viaje relámpago para compartir la noticia con familia y amigos, la influencer ha vuelto a preparar una escapada, esta vez fuera de España, con un claro motivo, disfrutar de un concierto de karol G en compañía de un grupo de amigas.

Sin embargo, esta aventura habría podido ser un riesgo para la sobrina de Isabel Pantoja, debido a su estado de gestación.

Anabel se va de España

Anabel Pantoja está viviendo una de las etapas personales más bonitas. Se encuentra en el cuarto mes de embarazo, pero eso no le impide seguir con su vida normal. Por lo menos por ahora. De hecho, no deja de cumplir con sus compromisos profesionales. En el terreno personal, tenía ya una serie de planes organizados, a los que no ha dicho que no.

Y es que Anabel Pantoja se encuentra todavía bien para poder viajar. Hace unas horas, precisamente, cogía un avión para poner rumbo a Londres con un grupo de amigas. Allí tiene planeado asistir al concierto de Karol G, que ofrecerá un concierto este martes, el próximo miércoles 19 de junio y el próximo jueves 20 de junio. Los tres shows tendrán lugar en el The O2, Peninsula Square London.

La sobrina de Isabel Pantoja es muy fan de Karol G., por lo que no dudó en comprar las entradas de su concierto cuando salieron a la venta. A pesar de que en Madrid actuará los próximos días 20, 21 y 22 de julio (en el Estadio Santiago Bernabéu), esta ha preferido aprovechar el concierto para pasar unos días en Londres en compañía de sus amigas.