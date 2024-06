Rompen su silencio sobre el embarazo de Anabel Pantoja: "Me da pena que podría haber sido mío"

A pesar de estar en uno de los momentos más dulces de su vida, estas últimas semanas no paran de salir polémicas que tratan de amargar la buena etapa en la que se encuentra ahora Anabel Pantoja. Embarazada de cuatro meses y muy enamorada del padre de su bebé, la sobrina de Isabel Pantoja trata de hacer oídos sordos a los numerosos titulares que está acaparando desde que el pasado miércoles 4 de junio anunciara que estaba esperando a su primer hijo.

Y es que la prima de Kiko Rivera no ha ganado para disgustos. En un par de semanas ha tenido que enfrentarse a los resultado de una mala prueba del embarazo, a las dudas públicas por parte de varios compañeros sobre su capacidad como futura madre, a los rumores de que su pareja le fue infiel y, ahora para rematar, ha visto cómo su ex marido, Omar Sánchez, se sentaba en el plató de ‘De viernes’ para hablar, entre otras cosas de ella. Y no le ha dedicado las palabras más agradables que hay, precisamente.

“El peor momento de este año para mí, sin duda alguna, ha sido cuando me despierto con una portada de que mi ex pareja se queda embarazada”, empezaba diciendo el canario. Y, aunque son muchos los motivos que le provocaron esta sensación, entre ellos destacan especialmente las prisas. Para Omar fue todo demasiado rápido. “Cuando veo la portada de Anabel digo ‘qué rápido’. Digo tenían prisa ¿no? No me da pena que podría haber sido mío pero sí me ha sorprendido y me impactó, pero son cosas que pasan en la vida y todo pasa por algo”, matizaba.

Eso sí, el no haber formado con él una familia a pesar de haberse casado aún le genera ciertas preguntas. “Anabel ha querido ser madre a toda costa. Cuando estaba con Julen también quería ser madre, conmigo también en su momento. Es algo que hablamos, después se torció todo y no pudo ser. Cuando yo salgo de ‘Supervivientes’ Anabel cambia de idea. Nunca lo entendí, la verdad, porque si te quieres casar con esa persona ¿por qué no quieres ser madre con esa persona? Al final, duró lo que duró”, se sinceraba el ex marido de la sobrinísima que si bien cree que Anabel no fue sincera con él a la hora de casarse, no le guarda ningún rencor. “Me la he encontrado en un festival, nos vimos cara a cara pero tampoco nos dijimos ni un hola ni nada. Me gustaría tener un trato cordial, le deseo lo mejor y que sea feliz siempre”, sentenciaba el canario.

“Es absurdo”

Unas palabras que si bien no han tenido una contestación directa como tal por parte de la influencer, es cierto que Anabel no ha podido ser más tajante cuando la prensa le preguntaba. “No voy a hablar de cosas que no tengan nada que ver conmigo. Yo no hablo de nadie”, expresaba confesando estar “en el mejor momento de mi vida” y sin ganas, por tanto de enfrentarse a problemas sin sentido. “No voy a hablar de cosas que me parecen absurdas. Tengo una familia preciosa a la cual quiero dedicar tiempo. Estoy muy feliz. Muchas gracias por las felicitaciones y los comentarios positivos, los negativos me la bufan, como diría Mila”, sentenciaba ante las preguntas de los reporteros antes de zanjar el tema en sus redes sociales con la publicación de un story en Instagram declarando su amor incondicional a su novio David acompañado con un bonito mensaje: “Ganaremos este partido. Aunque haya defensas, córners, penaltis y tarjetas rojas. Te quiero, papi”.