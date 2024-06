El bebé de Gabriela Guillén ya es Osborne de apellido

Bertín Osborne ya es oficialmente el padre del hijo de Gabriela Guillén y apuesta por "no hacer un circo de esto, he dicho que es mío y ya está", ha querido zanjar. No obstante, las dudas continúan sobre la realización de su debatido test de paternidad así como sobre su relación con el bebé. En este sentido, Bertín Osborne reconocía que aún no lo conoce aunque dejaba caer que "todo se andará", ha dicho, mientras insiste en que "ya no hay ningún problema".

Ahora llega el turno de los apellidos. El niño tendrá ahora que incorporar junto a Guillén el Osborne paterno. Se trata del nuevo paso legal después de que el cantante haya reconocido que es el padre y que se equivocó al negar su existencia.

El Turronero, el mediador

Al parecer ha sido José Luis López, conocido como ‘El Turronero’, el que ha ejercido de mediador entre sus dos amigos para evitar hacerse la prueba cuya resolución era por él sabida.

El bebé nació hace cinco meses y a día de hoy Bertín aún no le ha visto la cara.

Una vez que el juez cierre el caso de la paternidad, Gabriela Guillén tendrá que acudir al registro civil para inscribir al niño con el nombre y los apellidos correctos después del proceso. Luego se acordará el régimen económico y de custodia del menor.