El guapísimo actor español que se rapa el pelo... y cuesta reconocerlo

Desde que de adolescente salió por primera vez en una serie de televisión (Física o Química) no ha parado. Maxi Iglesias es uno de los actores más solicitados y hay que reconocer que, además de que es un currante nato, el físico le acompaña. De hecho, sobre su aspecto externo vamos a hablaros hoy porque el joven se ha deshecho de uno de los aspectos que más le caracterizaba: su pelo ondulado.

A través de las fotografías que él mismo ha publicado en sus redes sociales, Iglesias aparece con la cabeza rapada, gafas de sol y un pose de "chungo" que lleva en la sangre. Se gusta, lo sabemos, y es habitual verle con esas actitudes.

¿Exigencias del guión?

Al parecer, este cambio de look por el que casi resulta irreconocible se debe a exigencias del guión. De hecho, muchos de sus seguidores apuntan a que en esa misma foto luce una camiseta de soldado, lo que también podría estar relacionado con un nuevo papel. De hecho, es habitual que el actor utilice sus redes sociales para promocionar sus proyectos profesionales.

¿Recuerdas a Cabano?

Una de las series más exitosas de los últimos años fue 'Física o Química'. En la última entrega de 'La Noche D', la popular ficción de Antena 3 volvió a ser tema de conversación por una de sus escenas más conocidas. El formato de La 1 recuperó el famoso beso entre Maxi Iglesias y Úrsula Corberó, y destapó lo que no se veía en pantalla.

El actor encargado de interpretar a Cabano fue uno de los invitados del programa en su última entrega. Durante la entrevista, el equipo se interesó por saber qué escondía el recordado beso con Úrsula Corberó: "Era incómodo, porque tenía que ser un beso casto, ya que teníamos detrás a todas las asociaciones de padres y madres de alumnos, y no íbamos a hacer más que darnos un beso en el lago", detalló. Eva Soriano quiso saber más y le preguntó por lo que no se veía de la escena, ya que era dentro del agua: "Al no hacer pie, parecía que estábamos haciendo otro tipo de movimiento bajo el agua. Aunque la realidad era que intentábamos no ahogarnos", confesó tirando de humor.